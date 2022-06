Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Pelo menos 130 pessoas morreram e pelo menos 250 pessoas ficaram feridas na sequência de um sismo no Afeganistão, que se sentiu primeiras horas da madrugada de esta quarta-feira. O sismo teve magnitude 6.1 na escala de Richter.

A informação é noticiada pela Agência Reuters, que atribuiu os números a fonte oficial do país. O número de vítimas mortais e feridos está ainda a ser avaliado e pode aumentar nas próximas horas. Alguns outros meios, como a Al Jazeera, apontam já para um número de mortes superior, de pelo menos 155 vítimas mortais.

O epicentro do sismo sentiu-se a cerca de 44 quilómetros da cidade de Khost, junto à fronteira com o Paquistão, acrescenta a Reuters. A cidade tem quase um milhão de habitantes e é a maior do sudeste do país. A Al Jazeera, por sua vez, acrescenta que a região de Paktika foi a mais afetada pelo impacto do sismo: só nesta região terão morrido perto de 100 pessoas.

O sismo terá sido sentido num raio de 500 quilómetros, em regiões do Afeganistão, Paquistão e Índia (incluindo Cabul e Islamabad, capitais dos dois primeiros países) habitadas por perto de 119 milhões de pessoas, avançou entretanto o Centro Sísmico do Mediterrâneo Europeu (ESMC), uma organização científica não governamental.