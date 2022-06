A Associação Distrital dos Agricultores da Guarda avançou estar preocupada com a seca na região e apelou ao Governo para que ajude os agricultores na abertura de charcas, poços e furos, para alimentação de animais e rega de plantas.

“Se não chover, [o verão] vai ser complicado. Inclusive, o abeberamento dos animais tem que ser fornecido pelos produtores pecuários, pelos agricultores, porque as charcas e os cursos de água já estão secos desde maio. Não houve precipitação e continua a não haver e vem-se a agravar ainda mais a situação de seca nos solos e nos recursos hídricos”, disse à agência Lusa a presidente da Associação Distrital dos Agricultores da Guarda (ADAG).

Segundo Sandrina Monteiro, a situação para os agricultores da região “está bastante preocupante, quer na área agrícola propriamente dita, quer na área pecuária, porque está a comprometer a alimentação de inverno”.

[A seca] está a comprometer as pastagens, porque já estão secas e já não voltam a rebentar, e também o próprio abeberamento dos animais, porque não há recursos hídricos disponíveis nas pastagens para eles poderem satisfazer as necessidades em termos de água. E é mais um gasto que o agricultor tem que ter, que é o transporte da água para as parcelas onde estão os animais”, disse.