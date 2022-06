Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Fernão de Magalhães teve a visão, mas não a conseguiu levar até ao fim. Quem o fez foi um navegador basco, Juan Elcano. A história da primeira circum-navegação foi protagonizada por estes dois exploradores e são eles os nomes principais da série “Sem Limites”, que se estreia na Prime Video da Amazon a 24 de junho. Ao longo de seis episódios acompanharemos as aventuras, desventuras, imprevistos, derrotas e conquistas que preencheram um feito revolucionário, no ano em que se celebram os quinhentos anos da conclusão da viagem.

“Sem Limites” é uma produção espanhola, mas com uma equipa muito internacional. Criada por Patxi Amezcua, realizada por Simon West, um experienciado realizador no género de ação – tem “Tomb Raider” e “The Expendables II” no currículo –, e com Rodrigo Santoro (Fernão de Magalhães) e Álvaro Morte (Juan Elcano) nos principais papéis. O elenco é, sobretudo, espanhol, mas ouve-se muito português na história de “Sem Limites”, sobretudo vindo de Gonçalo Diniz, que interpreta o navegador Duarte Barbosa, que era também cunhado de Magalhães.

