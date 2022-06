Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A notícia foi avançada no início do mês pela Paris Match e confirmada por fontes diplomáticas: durante a sua viagem de Estado à Arábia Saudita, em 2019, Vladimir Putin foi acompanhado por um agente do Serviço de Proteção Federal que tinha como objetivo recolher todos os dejetos do Presidente russo para os trazer de volta à Rússia, numa mala especial. O mesmo já tinha acontecido antes, em 2017, aquando da visita a Emmanuel Macron no Eliseu.

Não se tratará de uma pura excentricidade, mas de uma questão de segurança nacional. O objetivo, assegura a revista francesa, é garantir que nenhum governo estrangeiro tem acesso a uma das amostras para as testar e, possivelmente, detetar se o Presidente russo sofre de alguma doença — tema que tem levantado muita especulação ao longo dos últimos meses.

Agora, o El Mundo e o Jyllands-Posten lembram uma história que pode ajudar a explicar este receio. É que não é a primeira vez que um líder russo tem os seus dejetos analisados pelos serviços secretos de um país estrangeiro para avaliar se poderá estar doente: foi precisamente o que a aconteceu com Nikita Khruschev aquando da sua visita a Copenhaga, na Dinamarca, em 1964.

A história foi revelada pelo jornalista dinamarquês Hans Davidsen-Nielsen, no livro Spionerne Krig (“A guerra dos espiões”, sem edição em português), publicado em 2008. Depois de ter tido acesso aos arquivos dos serviços secretos dinamarqueses (FE, na sigla original), Davidsen-Nielsen descobriu a bizarra operação que foi levada a cabo durante a visita de Khruschev.

Alojado no luxuoso hotel SAS Royal, que já tinha acolhido hóspedes tão famosos como os Rolling Stones, o líder soviético não fazia ideia do plano que estava em curso, orquestrado pelas FE com colaboração do hotel. Através de um sistema de canalização especial, todos os dejetos de Khruschev ficaram guardados para depois serem passados aos serviços secretos, que os analisaram posteriormente para tentar identificar se Khruschev estava ou não doente.

Quatro meses depois, Khruschev abandonaria o cargo de secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, pressionado pelos opositores internos. Oficialmente, o Kremlin citou os seus problemas de saúde, dizendo que Khruschev sofria de arteriosclerose. Mas os serviços secretos dinamarqueses desmentiram esta versão no mês seguinte — precisamente devido à informação que tinham recolhido no hotel SAS Royal.

“Como devem saber, fizemos um esforço especial durante a sua visita para clarificar qual o seu estado de saúde”, declarou Peter Ilsøe numa reunião da NATO, em Paris. “Em junho, chegámos à conclusão que, tendo em conta os seus 70 anos de idade, ele não demonstrava quaisquer sinais de endurecimento avançado das artérias.”

Talvez seja precisamente por conhecer esta história que, agora, Vladimir Putin parece tomar cuidados redobrados aquando das suas visitas internacionais. Mas, curiosamente, a Paris Match não foi a primeira a falar da sua sanita portátil: em 2020, a atriz Julia Louis-Dreyfus, conhecida pelo seu papel na série de comédia Seinfeld, partilhou a história que um guia de um museu na Áustria lhe revelou: “Antes da nossa visita, Vladimir Putin tinha ido lá e fizeram-lhe uma visita privada”, contou. “Disseram-nos que Putin viaja com a sua própria casa-de-banho, que tiveram de montar do lado de fora do museu.”