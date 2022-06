Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quatro dezenas de soldados russos estavam posicionados num hospital na vila de Kinski Rozdory em Zaporíjia, na Ucrânia, quando foram “atacados”… por uma cabra.

No perímetro em redor do local, os invasores tinham instalado um sistema de “defesa circular” com “fios de tropeçar”. Os “fios de tropeçar” são fios de metal muito finos que servem para fazer armadilhas e que estão ligados a um meio mecânico ou eletrónico que aciona um fulminante que faz explodir a carga — que neste caso em particular eram granadas.

Foi depois de os soldados russos terem montado todo este sistema que houve uma invasão inesperada ao perímetro do hospital. Uma cabra que tinha fugido de uma quinta próxima da instalação médica apareceu no local e detonou, acidentalmente, uma série de granadas. Vários soldados russos terão ficado feridos, avançou esta segunda-feira a direção dos Serviços Secretos da Ucrânia, que é citada pelo jornal russo Pravda.

As forças de Moscovo terão sido hospitalizadas com ferimentos de diferentes graus, provocados acidentalmente pela ação do animal que, segundo o site russo, se mexia de forma caótica pelo local, na vila de Kinski Rozdory.

Quanto ao animal, o Pravda refere que ainda não é conhecido o seu “destino”, pelo que não se sabe se a cabra sobreviveu.