Éric Zemmour, o candidato da extrema-direita que foi eliminado na primeira volta das legislativas em França, terá sido banido do hotel Ritz em Paris por “comportamento inapropriado” contra uma cidadã norte-americana.

De acordo com o The Telegraph, que cita o Le Canard Enchaîné, o hotel recusou renovar a subscrição que lhe dava acesso à piscina na sequência de uma queixa de uma cidadã norte-americana, que contou que Zemmour a terá “repreendido rudemente” por usar a mesma pista que ele. Zemmour foi avisado pelo diretor do spa, mas outros clientes também se queixaram do comportamento do político — mais concretamente do que apelidaram como “partidas” de baixo nível.

Por isso, o Ritz optou por banir o representante do partido Reconquista do acesso à piscina assim que a atual licença expirar, o que acontecerá no próximo mês. O dirigente era membro desde o verão de 2020 e é frequentador assíduo. Uma subscrição anual naquela piscina chega aos 5.500 euros para utilização durante a semana e 7.000 euros com fins de semana incluídos.

O Ritz recusou comentar e Zemmour recusou que o incidente tenha ocorrido. Citado pelo The Telegraph, o L’Express acrescenta que esta não foi a primeira vez que o dirigente de extrema-direita foi impedido de frequentar piscinas. Em 2019, aconteceu no Cercle de L’Union, um clube privado que tem nos membros figuras públicas, incluindo membros da realeza, por queixas de proselitismo.

Éric Zemmour é conhecido pelas suas declarações polémicas. Em janeiro, foi condenado em Paris a uma multa de 10.000 euros por incitação ao ódio, pelas afirmações sobre migrantes menores desacompanhados — que classificou na televisão como “ladrões”, “assassinos” e “violadores”.