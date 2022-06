Portugal é um dos países da Europa com mais dias de sol a cada ano – e quem não gosta de um dia bonito? No entanto, o calor nem sempre é bem-vindo, sobretudo dentro de casa. A boa notícia é que há muitas maneiras de refrescar um ambiente e, para isso, a LEROY MERLIN dispõe de várias soluções.

A solução certa para refrescar cada espaço

Para manter o ambiente certo em toda a casa, o primeiro passo será compreender como funciona cada tipo de equipamento, pois só assim poderá escolher o mais adequado.

Quando se pensa em frescura interior, a primeira ideia é quase sempre o ar condicionado. E como escolher o melhor aparelho? Existem os fixos que podem ter uma ou mais unidades, caso necessite de instalar em mais do que uma divisão. São, no geral, bastante silenciosos e elegantes, e apresentam várias potências, sendo a potência um dos indicadores mais importantes a ter em conta na tomada de decisão. Na fotogaleria pode saber como calcular a potência certa para a sua necessidade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Antes de comprar o seu ar condicionado, saiba qual a potência mais indicada. Clique aqui para saber como. 5 fotos

Os ares condicionados portáteis têm a vantagem de não precisarem de instalação e são a melhor opção para refrescar um espaço de cada vez. São ideais quando se muda de casa com frequência ou quando se vive numa casa alugada e o senhorio não permite instalar equipamento.

Nem só de ar condicionado vive o bom ambiente

Se a sua casa não tem tendência a aquecer demasiado, a solução certa para si talvez seja um climatizador. Não necessitam de instalação, renovam o ar e evitam fumos e odores. Ou seja, conseguem que o seu ar fique mais limpo e fresco, uma excelente solução para ambientes mais secos. Outra opção para quem não precisa propriamente de arrefecer os espaços dentro de casa, são os aparelhos de tratamento do ar que, além de renovarem o ambiente, são preciosos aliados para a sua saúde: se a sua casa for muito húmida, um desumidificador é a sua melhor opção. Caso contrário, se o ar for muito seco, escolha um humidificador, capaz de equilibrar todo o ambiente. Por outro lado, se na sua família há alergias ou problemas respiratórios evidentes, opte por um purificador, que liberta o ar de fumos e poluição e pode ter vários tipos de filtros como defesa contra ácaros, bactérias e outros agentes que prejudicam a saúde.

Ventoinhas e ventiladores para o ar em movimento

Talvez tudo o que a sua casa precise é de mais ventilação. Neste caso, pode escolher entre ventoinhas de teto, de chão ou de mesa, conforme as dimensões do espaço. Existem modelos com temporizador — ideais para evitar dormir com a ventoinha ligada; ou com comando à distância, para controlar à sua medida. As ventoinhas de teto podem ter vários diâmetros e, para escolher a mais eficaz, considere o tamanho da divisão. Se esta tiver mais de 37m2, é conveniente colocar mais do que uma.

Manter a frescura de um espaço interior só é possível com o aparelho mais adequado. Conte com os vendedores especializados da LEROY MERLIN para analisar todas as opções e não deixe de tomar algumas medidas muito simples que o vão ajudar a dar bom ar à sua casa. Conheça as nossas dicas:

1. Evite a entrada de luz

Normalmente, por mais calor que esteja durante o dia, à noite as temperaturas diminuem e as casas arrefecem. Por isso, esta deve ser sempre a primeira medida para proteger a sua casa do calor: durante o dia, mantenha janelas fechadas, deixando apenas uma abertura ligeira para que o ar circule. Feche também as persianas ou cortinados. Obviamente que se estiver a trabalhar em casa, não poderá permanecer às escuras durante todo o dia, mas procure colocar na penumbra o maior número possível de divisões. Verá que faz diferença.

2. Garanta uma boa circulação do ar

Uma boa circulação do ar é fundamental para a frescura de um ambiente e passa por medidas muito simples. Logo de manhã, deixe os espaços arejar e o ar correr. Antes das 11h00, feche as janelas e mantenha o máximo de divisões na penumbra durante o dia. Ao fim da tarde, mesmo antes do anoitecer, abra tudo outra vez e deixe que a brisa da tarde dê o ar da sua graça. Este é um hábito muito antigo nas zonas mais quentes do nosso País, como o Alentejo e o Algarve. Com certeza, não será por acaso.

3. Aproveite a ajuda das plantas

Ter plantas dentro de casa está cada vez mais na moda e traz vários benefícios, como a renovação natural do ar que ajuda a refrescar o espaço. Existem espécies próprias para interior que são muito fáceis de cuidar, desde os cactos e as suculentas – que precisam de muito pouca atenção — às bromélias que se dão muito bem com a luz artificial. Veja aqui quais são as espécies mais indicadas para dentro de casa e aproveite a nossa sugestão de cestos decorativos, que pode fazer com as suas próprias mãos para tornar tudo mais bonito.

4. Prefira as lâmpadas LED

As lâmpadas LED oferecem várias vantagens: não emitem calor, o que as torna ideais para manter a casa fresca, existem em vários tons, acendem imediatamente (ao contrário de outras lâmpadas economizadoras), e são a tecnologia de iluminação mais eficiente e económica do mercado. Segundo a Agência Nacional de Energia, Adene, a substituição de lâmpadas incandescentes pelas LED gera uma redução na fatura de energia na ordem dos 10 euros por lâmpada.

5. Reduza a utilização de aparelhos eletrónicos

Com certeza já notou que o seu computador tem uma ventoinha integrada, tal como a generalidade dos aparelhos eletrónicos, que faz com que estes aparelhos emitam calor. Já percebeu onde queremos chegar, não já? Nos dias mais quentes, recorra aos eletrónicos apenas quando for estritamente necessário e procure ventilar bem os espaços durante e depois de os utilizar. Parecendo que não, uma emissão de calor aqui, outra ali e mais uma acolá, por mais pequena que seja, pode afetar o ambiente de toda a casa.

Como vê, manter um ambiente fresco e agradável dentro de casa é bastante simples. Caso queira refrescá-la ainda mais e garantir que todos se sentem bem, mesmo nos dias de calor abrasador, nas lojas LEROY MERLIN ou em leroymerlin.pt vai encontrar a solução mais adequada para si e para a sua família. Descubra as soluções mais completas, económicas e eficientes para cada divisão da sua casa. Pode saber mais no novo Catálogo de Climatização da LEROY MERLIN. Em cada página irá encontrar a solução que precisa para dar à sua casa o ambiente que ela e a sua família merecem.