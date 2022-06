O tenista russo Daniil Medvedev, número um mundial, foi esta quinta-feira afastado do torneio de Maiorca, em Espanha, ao ser derrotado no quartos de final pelo espanhol Roberto Bautista Agut, em dois parciais.

Diante do atual 20.º posicionado do ranking ATP, Medvedev, campeão em título do torneio de categoria 250, saiu do court de relva maiorquino ao fim de uma hora e 11 minutos, após perder por 6-3 e 6-2.

O jogador russo irá ficar sem competir no circuito durante duas semanas, devido à exclusão de jogadores russos e bielorrussos do torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam da época, que tem início na segunda-feira.

Já Bautista Agut vai lutar por um lugar nas meias-finais com o vencedor do duelo entre o neerlandês Tallon Griekspoor (53.º) e o suíço Antoine Bellier (303.º).