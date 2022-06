O tribunal de Viana do Castelo decretou nesta quinta-feira o internamento compulsivo, em um hospital psiquiátrico, de um homem de 54 anos de Caminha, por maus-tratos à mãe de 83, informou a GNR.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que o homem foi detido, na quarta-feira, na sequência de uma queixa apresentada pela mãe, há mais de um mês.

Na quinta-feira de manhã, o homem foi sujeito a primeiro interrogatório judicial, no tribunal de Viana do Castelo, tendo o juiz decretado o internamento compulsivo numa unidade de psiquiatria. Aquela fonte adiantou que o homem “tinha comportamentos agressivos para com mãe, recusando-se a tomar a medicação de foro psiquiátrico que lhe tinha sido prescrita”.

A situação familiar estava sinalizada na GNR de Caminha, após várias queixas apresentadas pela mãe que, posteriormente, as retirava. O homem, que se desloca em cadeira de rodas, faz tratamentos frequentes de hemodiálise e tem outras doenças associadas.