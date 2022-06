O médio Vítor Ferreira, do FC Porto, foi eleito para o “onze” do ano da I Liga portuguesa de futebol, anunciou esta quinta-feira o organizador da prova, e é já o quarto jogador dos “dragões” a ser escolhido.

O jogador português “ajudou os dragões a conquistarem o 30.º troféu de campeão nacional, alinhou em 30 dos 34 jogos da prova, tendo somado um total de 2.262 minutos. Além de ter sido presença assídua no meio-campo azul e branco, Vítor Ferreira registou ainda três assistências e dois golos ao longo da competição“, refere a Liga em comunicado.

Numa votação efetuada pelos treinadores e capitães da competição, o médio centro junta-se aos companheiros de equipa Diogo Costa, guarda-redes, Pepe e Mbemba, centrais, enquanto para as laterais foram escolhidos Pedro Porro e Matheus Reis, ambos do Sporting.

No “onze” da época da II Liga, o médio João Teixeira, do Desportivo de Chaves, foi o nome hoje revelado, numa equipa em que já está o central Alexsandro, que também alinha no clube transmontano.

O guarda-redes Ricardo Batista e os defesas Vasco Fernandes e Leonardo Lelo, todos do Casa Pia, também integram os eleitos, tal como o central Aderllan Santos, do Rio Ave.