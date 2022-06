Elementos da PSP efetuaram na quarta-feira à noite disparos em Rio de Mouro, concelho de Sintra, contra um homem que se recusou a largar a metralhadora que empunhava, desconhecendo-se se foi atingido, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP explica que o incidente ocorreu pelas 21h00, na zona de Serra das Minas, em Rio de Mouro, onde se encontraria um grupo de pessoas a efetuar disparos de arma de fogo.

Segundo a nota, o homem alvo dos disparos por parte de um dos agentes da PSP empunhava uma metralhadora e recusou-se a largar a arma, após ordem dos agentes.

“Não acatando a ordem, o suspeito apontou a arma na direção dos polícias, tendo um dos polícias efetuado três disparos na direção do suspeito”, que fugiu do local, indica a PSP.

As autoridades desconhecem, até ao momento, a identidade e o paradeiro do suspeito, “bem como as consequências dos disparos”.

“Próximo do local foram encontrados mais de uma dezena de invólucros da arma de fogo e projéteis em vários locais, alegadamente provenientes da arma de fogo entretanto apreendida”, acrescenta.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária.