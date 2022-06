Um adulto e uma criança morreram esta quinta-feira num acidente na Estrada Nacional 2, em Arrifana, Abrantes, que envolveu um pesado de mercadorias e uma viatura ligeira, disse fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, do acidente resultaram ainda quatro feridos ligeiros, entre os quais o condutor do camião, que foram transportados para a unidade de Abrantes do Centro Hospitalar do Médio Tejo (distrito de Santarém).

A fonte adiantou que a viatura ligeira transportava uma família com três filhos, tendo morrido um adulto, com 36 anos, e uma criança, de 8 anos.

O alerta para o acidente foi dado às 10h02 e o trânsito mantinha-se cortado nos dois sentidos às 12h20, sem previsão de reabertura, estando as viaturas a ser desviadas para Abrantes, no sentido de Ponte de Sor, em direção a Bemposta, disse fonte da GNR.

No local estiveram 16 operacionais das corporações de bombeiros de Abrantes, Constância e Ponte de Sor, quatro elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica, com as viaturas de emergência e reanimação de Abrantes e a de suporte imediato de vida de Ponte de Sor, e dois elementos da GNR, afirmou a fonte do CDOS.