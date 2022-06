Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Por vezes, os cinco minutos de fama podem sair muito caros. Um youtuber britânico descobriu isso mesmo depois de publicar um vídeo no seu canal, em que conduzia de forma irresponsável por entre o trânsito, serpenteando de forma perigosa. Os seus seguidores podem ter adorado as manobras em que colocou os outros automobilistas em risco, bem como um motociclista, mas quem “apreciou” o vídeo foi a polícia, que o utilizou como prova para o prender.

De acordo com a BBC, o jovem Adeel Habib, de 25 anos, filmou-se a alta velocidade ziguezagueando entre os outros veículos, não respeitando as regras de trânsito, nem os semáforos. A polícia de West Yorkshire aproveitou as imagens publicadas no Certi Drivers, o canal do youtuber, para reunir provas contra o condutor, que acabou por ser condenado a 27 meses de prisão e 49 meses de inibição de conduzir.

Os abusos cometidos ao volante, que o inspector da polícia local Richard Horn classificou como “absolutamente vergonhosos”, ocorreram entre Dezembro de 2020 e Outubro de 2021. Mas este não foi o primeiro atropelo de Habib à lei, que já tinha sido punido antes com quatro anos de prisão num caso relacionado com drogas.

Além da pena de prisão, o youtuber viu o seu canal esvaziado de todos os conteúdos, por as autoridades estarem convencidas que os vídeos incitam outros condutores a cometerem infracções. No processo desapareceu do canal – mas não das redes sociais – o vídeo que publicamos a abrir, em que Habib conduzia um Mitsubishi Lancer Evolution serpenteando através do tráfego, bem como outro, em que o mesmo condutor exibiu o mesmo nível de desrespeito pelos outros condutores, ao volante de um Mercedes C63 AMG.