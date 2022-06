A greve de controladores aéreos em França, no fim de semana, poderá causar atrasos em voos de e para Portugal, disse à Lusa fonte oficial da NAV, sublinhando que a gravidade do impacto dependerá do nível de adesão ao protesto.

Conforme explicou fonte oficial da NAV Portugal, que controla o tráfego aéreo nos principais aeroportos do país, uma greve de controladores aéreos provoca atrasos pelo mundo fora, não sendo exceção os voos de e para o território nacional.

No entanto, o impacto vai depender do nível de adesão dos trabalhadores, explicou a NAV.

A paralisação foi convocada pela União Nacional dos Sindicatos Autónomos (UNSA/ICNA), para os dias 25 e 26, e a Direção Geral de Aviação Civil francesa (DGAC) prevê “atrasos significativos” em algumas companhias aéreas que utilizam o espaço aéreo abrangido pelo centro de controlo de rota de Aix en Provence, que é o afetado pela greve.