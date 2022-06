Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Direção-Geral da Saúde (DSG) indicou esta sexta-feira que Portugal registou, entre 14 e 20 de junho, 95.943 novas infeções e 239 mortes provocadas pela Covid-19. Para além da diminuição dos novos casos e óbitos, o número de pessoas internadas também caiu nos últimos sete dias. Existe agora um total de 1.743 doentes em enfermaria e 85 nos cuidados intensivos.

Segundo o boletim epidemiológico semanal da DGS, em relação à semana anterior, registaram-se menos 17.185 casos de infeção e menos 22 mortes associadas à Covid-19. Quanto à ocupação hospitalar em Portugal por coronavírus, existem menos 153 doentes internados em enfermaria e menos 13 nos cuidados intensivos.

Lisboa e Vale do Tejo é a região do país com mais casos de Covid-19 (45.219), seguida do Norte (22.401) e do Centro (12.521). O R(t) é de 0,88 e a DGS salienta, nos últimos sete dias, este indicar desceu em quatro regiões:

Lisboa e Vale do Tejo passou de 0,91 para 0,90.

Alentejo passou de 0,89 para 0,83.

Algarve passou de 0,97 para 0,92.

Região Autónoma da Madeira passou de 1,12 para 0,98

Nas restantes regiões, o R(t) subiu. No Norte passou de 0,81 para 0,83; no Centro passou de 0,85 para 0,86 e na Região Autónoma dos Açores passou de 1,00 para 1,02.

A linhagem BA.5 da variante Ómicron continua a ser “claramente dominante” em Portugal. “Esta linhagem tem revelado uma maior capacidade de transmissão, a qual é potencialmente mediada por mutações adicionais com impacto na entrada do vírus nas células humanas e/ou pela sua capacidade de evasão à resposta imunitária”, escreve a DGS em comunicado.