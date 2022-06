O parlamento aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, cinco projetos de resolução, do PCP, BE, PS, PAN e PSD, que recomendam ao Governo a requalificação do Itinerário Complementar 8 (IC8).

Dos seis projetos apresentados com o mesmo fim, apenas o do Chega foi rejeitado, com os votos contra do PS. PCP e Livre abstiveram-se e os restantes partidos votaram a favor.

O IC8, uma das vias estruturantes da região do Pinhal Interior, faz a ligação entre a Autoestrada 17 (Aveiro-Figueira da Foz-Leiria), em Outeiro do Louriçal (Pombal), e a Autoestrada 23 (Guarda-Torres Novas), perto de Vila Velha do Ródão, no distrito de Castelo Branco.

Em maio, o grupo parlamentar do PCP anunciou ter entregado um projeto de resolução, que pede ao Governo, liderado pelo socialista António Costa, a resolução de vários e graves problemas no IC8 e a sua requalificação, sobretudo em Leiria.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo o documento enviado à Lusa, os deputados eleitos pelo PCP consideram necessária a “alteração de traçado e de perfil da via de forma a corresponder à natureza de itinerário complementar, nomeadamente entre Pombal e Avelar”, no distrito de Leiria, “permitindo desviar o tráfego regional e nacional”, sobretudo veículos pesados.

Através do projeto de resolução, o PCP apela ainda à construção de faixas de aceleração e de desaceleração nos nós de acesso ao IC8 onde ainda não existam”, e a “melhoria das condições de circulação, nomeadamente no que respeita à iluminação, piso, entre outras”.

Já este mês, os deputados do PS eleitos pelos círculos de Leiria e Castelo Branco informaram ter apresentado também um projeto de resolução, no qual recomendam ao executivo a requalificação do IC8 com vista a aumentar as condições de segurança.

Os parlamentares pedem que seja dada “concretização à requalificação do IC8, assegurando uma intervenção em toda a sua extensão, que contemple, em especial, as medidas necessárias para aumentar as condições de segurança da via no troço entre Pombal [distrito de Leiria] e Avelar [concelho de Ansião, distrito de Leiria], tendo em conta as conclusões de uma inspeção de segurança rodoviária”.

O projeto de resolução pretende ainda que sejam garantidas “fontes de financiamento para a requalificação do IC8, incluindo de fundos comunitários” para o Programa Nacional de Investimentos 2030.