A equipa de Fórmula 1 AlphaTauri anunciou esta sexta-feira que o piloto francês Pierre Gasly vai permanecer na ‘escuderia’ de origem italiana detida pela Red Bull na temporada de 2023.

Estou nesta equipa há cinco anos e orgulhoso pelo percurso feito em conjunto e a evolução que conseguimos. Estou feliz por continuar. Os novos regulamentos criaram-nos desafios este ano e podermos planear o desenvolvimento com a equipa nos próximos 18 meses é uma boa base de trabalho para o futuro”, disse Gasly, citado pela página oficial da AlphaTauri na Internet.

O piloto de 26 anos tem no currículo três pódios em grandes prémios, incluindo um triunfo em Itália em 2020, e também três voltas mais rápidas registadas em corrida, com um total acumulado de 325 pontos na categoria rainha do automobilismo de velocidade.

Gasly ocupa o 11.º lugar na presente edição do Mundial de Fórmula 1, com 16 pontos, enquanto a AlphaTauri é sétima colocada no Mundial de Construtores, com 27.