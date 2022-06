Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O porta-voz dos serviços de emergência ucranianos, Oleksandr Khorunzhiy, disse, esta sexta-feira, que a Ucrânia precisará de pelo menos 10 anos para desminar o seu território, tanto em terra como no mar. De acordo com a mesma fonte, cerca de metade do território ucraniano apresenta risco de minas.

Pelo menos 10 anos, porque não sabemos o que está a acontecer nos territórios onde combate ativo está a decorrer”, explicou, segundo a Sky News.

Segundo o The Guardian, a marinha russa terá recebido ordens para armadilhar os portos da Ucrânia, em específico das cidades de Odessa e Ochakiv, assim como no rio Dnieper. A ordem surgiu em consequência do bloqueio do Kremlin à exportação de cereais ucranianos, decisão que está no centro das preocupações mundiais.

Esta sexta-feira, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, alertou para o “risco real” de várias crises de fome globais este ano por causa da guerra. Numa conferência de vídeo em Berlim, Guterres apelou a que fossem tomados passos concretos para estabilizar o mercado global alimentar e reduzir a volatilidade dos preços.

O secretário-geral da ONU concluiu afirmando que uma solução efetiva para a crise de fome terá de passar por uma solução de paz entre a Ucrânia e Moscovo — que em conjunto são responsáveis por cerca de 29% das exportações de trigo em todo o mundo.