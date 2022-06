Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu esta quarta-feira aos líderes europeus reunidos em Bruxelas para aquele que foi descrito pelo próprio como “o ponto de partida da nova história da Europa”: a atribuição do estatuto de candidata à UE para a Ucrânia.

Uma Europa sem divisões, sem ‘zonas cinzentas’ e que está verdadeiramente unida e que sabe como se defender, aos seus valores e o seu futuro”, definiu o líder ucraniano dirigindo-se ao Conselho Europeu.

A decisão tomada esta quarta-feira não serve apenas Kiev, segundo o chefe de Estado, uma vez que é o maior passo para o fortalecimento da Europa que poderia ser tomado atualmente, perante a “guerra russa que testa a habilidade da Ucrânia em preservar a liberdade e unidade”.

Durante o seu discurso na reunião, Volodymyrn Zelensky agradeceu a vários líderes europeus individualmente, entre eles António Costa. “O vosso país conhece bem o nosso povo, e tenho a certeza que iremos aumentar ainda mais, de forma positiva, as relações entre nós”, lê-se no discurso disponível no site da Presidência.

Hoje, adotaram uma das maiores decisões para a Ucrânia em todos os seus 30 anos de independência”, declarou ainda.

De acordo com Zelensky, desde o 50º dia da guerra, quando a Ucrânia apresentou o pedido de adesão, foram prestadas “respostas extremamente rápidas e de elevada qualidade ao questionário enviado pela Comissão Europeia”.

O Presidente da Ucrânia reafirmou ainda não ter dúvidas que o país “é capaz de se tornar um membro integral da União Europeia”.