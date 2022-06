Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os últimos metros na conquista do monte Evereste. É assim que o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vê o percurso que falta ao país até conseguir ter o estatuto de membro da União Europeia.

“Imaginem conquistar o Evereste. Conquistaram o penúltimo ponto, não olharam para trás nem pararam para apanhar ar ou falar sobre o que falta até ao topo”, explicou o chefe de Estado. “Quão difícil será ultrapassar os últimos 1848 metros. Instantaneamente esquecemos e desvalorizamos o nosso próprio sucesso.”

No discurso diário publicado no site da Presidência é possível ler que, para Zelensky, devem ser relembrados sempre os “primeiros sete mil metros” do caminho e o povo ucraniano “não deve ter vergonha de falar das suas conquistas”.

“Privatizações, reformas agrárias, voto livre, descentralização, tribunal anti-corrupção, centros de serviços administrativos, serviços públicos online, conceções, espaço aéreo comum, regime industrial livre de vistos e ‘desoligarquização'”, afirmou Zelensky, enumerando vários dos passos dados pelo país para cumprir os requisitos necessários a uma candidatura à União Europeia. “Muito foi feito, não nos podemos esquecer disso.”

Em relação à “expulsão dos russos” do território, o líder ucraniano pediu aos cidadãos que não se alegrassem com a “chapada” a Moscovo, mas sim que se orgulhassem pela Ucrânia.