Quem é que leva bacalhau à Brás para um piquenique? Não sabemos. Mas Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, conhece. Tanto que na apresentação do programa Juntos por um Verão Seguro 2022 garantiu que o prato tradicional português “estraga muitos fins de semana”, porque é escolha frequente daqueles que querem fazer refeições ao ar livre. O resultado serão as intoxicações alimentares, uma vez que os ovos mal aquecidos são “cultura de salmonela”, alertou. Mas, afinal, o que é que devemos e não devemos levar num piquenique? Para que este verão não fique doente — sobretudo, em agosto, um mês terrível para os males de saúde, avisou a diretora-geral da Saúde — deixamos-lhe todas as dicas de que precisa.

O que não levar

É verdade: “Ovos só cozidos”, alerta Isabel Zibaia Rafael, que assina vários livros de cozinha, incluindo “Delicioso Piquenique”. Além destes, a autora do blog “Cinco Quartos de Laranja”, indica ainda que tudo o que envolva ingredientes mais perecíveis — em que potencialmente se podem desenvolver microorganismos responsáveis pelas tais intoxicações —, como “natas, maionese, iogurtes, salmão fumado, queijos, enchidos e similares” devem ser evitados.

O que (e como) levar

O tradicional cesto não é a melhor das opções para transportar a sua comida. É que, por vezes, mais importante do que o que se leva é a forma como se conserva. O truque é acondicionar bem os alimentos, de forma separada (evitando o contacto entre eles), mantendo aqueles que for necessário em ambientes frescos, como os sacos térmicos, com placas de refrigeração. Além disso, e muito importante: convém evitar a exposição dos alimentos a temperaturas elevadas e aos raios solares — sobretudo no que se refere aos que contêm ingredientes perecíveis. Manter os alimentos à sombra é obrigatório, sendo também “bom apostar em caixas e garrafas bem vedadas, que não vertam”.

Os alimentos devem ser, quando necessário, bem higienizados e preparados no próprio dia, sendo bom apostar naqueles que não se alteram com as temperatura, como, por exemplo, pão, conservas, alguns vegetais, legumes e frutas.

5 sugestões ideais para levar para um piquenique

Salada de quinoa com legumes grelhados

Ingredientes para 4 pessoas:

150 g de quinoa real

1 molho de espargos

1 curgete

1 cebola roxa

Sal e pimenta-preta q.b.

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de vinagre de vinho tinto

1 colher de sopa de salsa picada

Modo de preparação:

1. Lavar a quinoa. Escorrer.

2. Cozer a quinoa em água e uma pitada de sal. Depois de cozida, escorrer bem. Deixar arrefecer.

3. Cortar a base fibrosa dos espargos. Cortar a cebola e a curgete às rodelas.

4. Temperar os legumes com uma pitada de sal e regar com um pouco de azeite.

5. Grelhar os legumes.

6. Juntar os legumes grelhados à quinoa. Retificar o sal.

7. Adicionar a salsa.

8. Temperar com pimenta a gosto. Regar com o azeite e com o vinagre. Mexer.

Gaspacho

Ingredientes para 4 pessoas:

500 g de tomate maduro limpo de peles e sementes

½ pepino sem casca e sementes

250 g de pimentos vermelhos assados

40 g de cebola roxa

1 dente de alho

100 ml de azeite

20 ml de vinagre de sidra

50 g de pão duro cortado em cubos

Sal q.b.

Modo de preparação:

1. Colocar o pepino cortado em pedaços num liquidificador. Adicionar os restantes ingredientes e triturar até obter um creme homogéneo.

2. Guardar no frigorífico até ao momento de servir.

Pataniscas de bacalhau

Ingredientes:

100 g de farinha

2 ovos

0,5 dl de água

1 cebola

200 g de bacalhau demolhado (usei em posta)

1 raminho de salsa

1/4 de pimento vermelho

Óleo para fritar

Sal e pimenta-preta q.b.

Modo de preparação:

1. Deitar a farinha numa taça, adicionar o sal, a pimenta, os ovos e a água. Mexer muito bem com uma vara de arames até obter um polme liso.

2. Descascar e picar finamente a cebola. Adicionar a cebola ao polme.

3. Limpar o bacalhau de peles e espinhas. Desfiá-lo e juntá-lo ao polme.

4. Picar a salsa e cortar o pimento em cubinhos. Adicionar tudo ao polme e mexer com uma colher de pau. Se necessário retificar os temperos.

5. Colocar um pouco de óleo numa frigideira larga e levar ao lume. Quando o óleo estiver quente, deitar a massa em colheradas e deixar fritar até a parte de baixo estar dourada, voltar e deixar fritar do outro lado.

6. Escorrer as pataniscas em papel absorvente.

Salada de frango e couve-flor assada

Ingredientes para 4 pessoas:

600 g de couve-flor

2 dentes de alho

500 g de grão cozido

1/2 frango assado de churrasco

200 g de tomate cereja

1 raminho de salsa picada

1,5 dl de azeite

1 colher de sopa de vinagre de vinho tinto

1 colher de sopa de mostarda em grão à antiga

Sal e pimenta-preta q.b.

Modo de preparação:

1. Levar a assar, num tabuleiro os floretes de couve-flor, com os dentes de alho esborrachados e 1 dl de azeite, em forno pré-aquecido a 200ºC durante 35 minutos.

2. Numa taça misturar o grão cozido, o frango desfiado, limpo de peles e ossos, o tomate cereja cortado ao meio, a couve-flor assada já fria e a salsa picada.

3. Misturar 0,5 dl de azeite com o vinagre, a mostarda, sal e pimenta a gosto. Emulsionar muito bem a misturar.

4. Regar a salada com o molho, mexer e servir.

Águas aromatizadas

Podem ser usados vários ingredientes:

Ervas aromáticas, como alecrim, tomilho, hortelã, manjericão, salva, coentros ou salsa;

Especiarias, como paus de canela, cardamomos, gengibre fresco, cravinhos ou vagem de baunilha;

Frutas, como bagas e frutos vermelhos (frescos ou congelados), frutas tropicais, citrinos, maçãs, pêssegos ou peras;

Legumes, como pepino, aipo, funcho ou cenouras.

Modo de preparação:

Colocar as frutas, os legumes, as especiarias e as ervas aromáticas selecionadas num jarro. Adicionar água fria e mexer. Pode deixar à temperatura ambiente, durante uma a duas horas, e depois guardar, então, no frigorífico. Neste caso, é importante que a água esteja bem fria. Se necessário, juntar gelo. Também pode aguardar no frigorífico assim que terminar de preparar.