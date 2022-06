Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já aqui falámos da mais recente geração da BMW M3 Touring, a carrinha alemã que é a actual detentora do recorde na pista de Nürburgring, para esta classe de veículos. Mas depois de se tornar na carrinha mais rápida do mundo na exigente pista germânica, ainda camuflada, a M3 Touring esteve presente no Festival de Velocidade, em Goodwood, onde revelou finalmente as suas formas, bem como as características técnicas.

Apesar da chuva que fez questão em estar presente durante a subida da rampa, os espectadores tiveram a ocasião de admirar a nova Touring, que consegue “enfiar” dentro de um veículo familiar, elegante e relativamente discreto, uma mecânica de um verdadeiro desportivo. O motor é o conhecido 3.0 com seis cilindros em linha soprado por dois turbos, que aqui desenvolve 510 cv e 650 Nm. A potência é colocada no solo através de um sistema de tracção integral, para maximizar a aderência e o comportamento.

Sem possibilidade de demonstrar em Goodwood a sua capacidade de atingir 280 km/h, bem como o potencial para ir de 0 a 100 km/h em 3,6 segundos, devido à chuva e ao traçado da rampa, a M3 Touring montava jantes de 20”, enquanto anunciava que, opcionalmente, os clientes podem adquirir um sistema de travagem com discos em carbono, para resistir melhor ao calor libertado durante uma utilização intensiva.

A BMW M3 Touring Competition M xDrive, assim é a denominação da versão exibida em Inglaterra, estará disponível para encomenda a partir de Setembro, por valores que começam nos 125.300€. A produção arranca em Novembro, na fábrica de Munique do BMW Group. Até lá, pode deliciar-se com a volta mais rápida obtida em Nürburgring: