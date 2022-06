Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao 122.º dia de guerra, foi conhecida a demissão, decidida pelo Presidente ucraniano, da embaixadora da Ucrânia em Portugal. Inna Ohnivets já disse que Kiev justificou a decisão com uma “rotação agendada” de embaixadores. O dia está ainda a ser marcado por vários ataques no norte, no ocidente e no sudeste do país.

Em Zhytomyr, pelo menos um soldado morreu, depois de 30 mísseis russos terem sido lançados sobre uma infraestrutura militar muito perto da cidade. Já na região fronteiriça Chernihiv, uma pequena localidade, Desna, foi alvo de fortes ataques na manhã de sábado.

