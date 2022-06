Pelo menos cinco pessoas morreram e 11 ficaram feridas no Afeganistão num novo sismo que atingiu esta sexta-feira uma zona junto da fronteira com o Paquistão, perto de onde ocorreu o terramoto de quarta-feira que deixou milhares de mortos.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos Unidos (USGS), este segundo sismo de 4,3 graus de magnitude (o primeiro foi de 5,9 graus) registou-se no oeste do Paquistão, a cerca de 49 quilómetros de distância da localidade paquistanesa de Miran Shah e perto das províncias afegãs de Khost e Paktika.

O porta-voz do Governo talibã, Ahmadullah Wasig, confirmou na rede social Twitter que o sismo mais pequeno causou já cinco mortos e 11 feridos na província de Pakitka, a mais afetada pelo terramoto de quarta-feira.

Citado pelos meios de comunicação afegãos, o representante do governador provincial, Sanaullah Masoom, indicou que o número de vítimas poderá aumentar nas próximas horas.

No Paquistão ainda não foram identificadas quaisquer vítimas do incidente, indicaram as autoridades regionais do gabinete de Gestão de Catástrofes do país à agência noticiosa espanhola EFE.

O abalo de quarta-feira, que causou 1.150 vítimas mortais e outros 1.600 feridos, resultou em danos incalculáveis nas infraestruturas da região, com edifícios, casas, hospitais e escolas afetadas ou completamente destruídas, levando ainda à interrupção dos serviços de comunicação, de água, estradas e pontes.