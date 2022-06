A GNR deteve, na quinta-feira, seis suspeitos por tráfico de droga nos concelhos de Moimenta da Beira (distrito de Viseu), Coimbra e Lisboa, anunciou no sábado aquela força de segurança.

O Comando Territorial de Viseu especificou, em comunicado, que deteve cinco homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 33 e os 53 anos.

Na sequência de uma investigação de tráfico de estupefacientes, os militarem deram cumprimento a cinco mandados de busca domiciliária e a sete mandados de busca em anexos e veículos.

No âmbito dessa operação, a Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu 2.045 doses de haxixe, 10.500 euros em numerário, duas balanças de precisão, 18 telemóveis, seis munições, dois veículos, dois “tablets”, duas facas e ainda um bastão extensível.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Moimenta da Beira, no distrito de Viseu, para aplicação de medidas de coação.

A GNR deu ainda nota de que a operação contou com o reforço da Unidade de Intervenção do Comando Territorial de Coimbra e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).