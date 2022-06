O tenista grego Stefanos Tsitsipas, sexto do “ranking” mundial ATP, conquistou no sábado o nono título da carreira, na antecâmara de Wimbledon, ao vencer a final de Maiorca frente ao espanhol Roberto Bautista-Agut (20.º).

O grego, de 23 anos, que este ano já tinha vencido o Masters 1000 de Monte Carlo e tinha duas finais perdidas, no Masters 1000 de Roma e em Roterdão, conseguiu em Maiorca alcançar o primeiro título da carreira em relva, a dois dias do início do grande palco que é Wimbledon.

Frente a Bautista-Agut, Tsitsipas precisou de três “sets”, num triunfo decido no “tie break”, com 6-4, 3-6 e 7-6 (7-2), ao fim de duas horas e 34 minutos de jogo.

No torneio de Wimbledon, terceira prova do Grand Slam que se inicia na segunda-feira, o grego entra em ação na terça-feira, dia em que se estreia diante do suíço Alexander Ritschard, 192.º do mundo.