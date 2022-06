Uma hegemonia que não tem fim: Benfica volta a vencer Sporting e sagra-se campeão pela nona vez consecutiva de hóquei em patins feminino

Leoas ainda estiveram a ganhar por 2-0, águias reduziram antes do intervalo e a inevitável Marlene Sousa carimbou a reviravolta no jogo 2 para o nono título consecutivo do Benfica na modalidade (3-2).