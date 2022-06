"Chloe". Como um bom ponto de partida e um final eficaz podem salvar uma série

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Tenho de começar por admitir um preconceito quando vejo séries. É um preconceito pela positiva, o oposto de uma desconfiança. É que eu acho sempre que uma série britânica é melhor que uma série vinda dos Estados Unidos. Uma lógica moldada por quem cresceu a ver aquele logotipo da Thames acompanhado por instrumentos de sopro que indicava uma grande série, mais o chavão sempre repetido de “uma série com a chancela de qualidade da BBC”. Já ninguém usa a palavra chancela, a menos que também use cola para a placa, mas a ideia de que ingleses e companhia são mais criteriosos nos seus conteúdos do que os histriónicos do outro lado do Atlântico ficou.

E porque é que isto é relevante para aqui? Porque “Chloe”, uma das tais séries da BBC que agora se estreia na Amazon, é melhor por se passar em Bristol em detrimento de, sei lá, Filadélfia. A postura e a classe british salvam amiúde um drama de suspense que tem alguns buracos narrativos que não sei se perdoaríamos a outros sotaques. God Save The Earl Grey.

[o trailer de “Chloe”:]

A mini-série de seis episódios segue os passos de Becky, uma mulher com uma vida estagnada e marcada pela doença degenerativa da mãe, com quem ainda vive. Becky passa horas no Instagram a ver vidas aparentemente tão melhores que a sua, com especial enfoque em Chloe, uma ex-colega de secundário com a qual perdeu contacto. Quando Chloe morre em circunstâncias misteriosas – morte tornada pública num post com um excerto de um clássico dos The Smiths – , Becky fica obcecada em saber o que se passou, assumindo uma nova identidade e entrando num jogo de enganos junto dos amigos e familiares da hipotética vítima.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O pano de fundo das redes sociais e a protagonista com uma identidade falsa remetem imediatamente para fenómenos recentes como “Tinder Swindler” e “Inventing Anna” (sobre Anna Delvey), mas “Chloe” é bastante diferente, mais adulto e torturado. Criação de Alice Seabright, também guionista e realizadora de episódios de “Sex Education” (o fenómeno juvenil da Netflix), “Chloe” apresenta-se mais assumidamente como um thriller e menos como um caso de polícia. Tendo a série méritos e defeitos, é levada em muito às cavalitas por uma boa realização, mas, sobretudo, pela enorme atriz principal. Erin Doherty é a atriz que fez de Princess Anne (a irmã do Principe Carlos) nas últimas temporadas de “The Crown” e é, definitivamente, um nome a seguir. Consegue dar peso e convicção a todas as cenas, sem as esmagar, e salvando muitas vezes buracos de argumento que parecem tapados pela sua credibilidade.