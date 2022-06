O internacional uruguaio Darwin Nuñez é o primeiro avançado a entrar no melhor “onze” da edição 2021/22 da I Liga, competição em que se sagrou o melhor marcador, informou hoje a Liga Portuguesa de Futebol (LPFP).

Darwin, que, entretanto, foi transferido para o Liverpool, por 75 milhões de euros, mais 25 em variáveis, num negócio que pode chegar aos 100 milhões de euros, é também o primeiro jogador da última época do Benfica a entrar no onze ideal da última temporada.

Durante a época, o avançado uruguaio marcou 34 golos, 26 dos quais na I Liga, que lhe valeram o troféu de melhor marcador, à frente do internacional iraniano Mehdi Taremi, do campeão nacional FC Porto, com 20 golos, e de Ricardo Horta, com 19.

Além dos 26 golos apontados, o uruguaio, que foi 11 vezes eleito o homem do jogo, contabilizou ainda quatro assistências, ao longo dos 28 jogos em que participou no campeonato, num total de 2.123 minutos.

A escolha de Darwin junta-se às de mais oito jogadores: o guarda-redes Diogo Costa (FC Porto), os defesas Pepe e Mbemba (FC Porto) e Pedro Porro e Matheus Reis (Sporting), os médios Vítor Ferreira e Otávio (FC Porto) e Matheus Nunes (Sporting).

Na II Liga, a Liga avançou também com o nono escolhido de capitães e treinadores, desta vez o avançado nigeriano Saviour Godwin, que contribuiu com 10 golos e quatro assistências na subida do Casa Pia ao principal escalão.

Antes, o organismo responsável pela organização das ligas profissionais já tinha indicado os nomes do guarda-redes Ricardo Batista (Casa Pia), dos defesas Vasco Fernandes (Casa Pia), Aderllan Santos (Rio Ave), Alexsandro (Desportivo de Chaves) e Leonardo Lelo (Casa Pia), e dos médios João Teixeira (Desportivo de Chaves), Guga (Rio Ave) e Diogo Pinto (Estrela da Amadora).