O Alto Comissário para a Política Exterior da União Europeia, Josep Borrell, apoiou no domingo o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na sua posição a favor da proteção legal ao aborto e defendeu o direito das mulheres.

“Não posso estar mais de acordo com o Presidente dos Estados Unidos. As mulheres e as jovens precisam de ter um direito sem restrições a decidir sobre os seus próprios corpos e futuro”, escreveu Borrell na sua conta no Twitter.

Could not agree more with @POTUS. Women and girls need to have the unrestricted right to decide over their own bodies and futures.

Right to abortion is one of the most fundamental rights in this regard.#WadevsRoe #SupremeCourt https://t.co/gG0yzZ4KJO

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 26, 2022