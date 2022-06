Mapa da guerra. O que se sabe do 123.º dia do conflito na Ucrânia?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É mais um dia de intensificação das ofensivas russas, desta vez de volta a Kiev num dia em que os países do G7 se juntam para discutir a guerra na Ucrânia e problemáticas decorrentes, como a crise alimentar e energética. Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas.

Vladimir Putin parece querer coincidir os ataques à capital com a agenda de líderes políticos ocidentais em que a Ucrânia é ponto de discussão. A jornalista da BBC Myroslava Petsa sintetiza: “Putin atingiu Lviv quando Biden estava a discursar em Varsóvia (Polónia); Putin atingiu Kiev quando [António] Guterres estava na cidade depois de uma viagem a Bucha; Putin atingiu Kiev a uma escala massiva quando os líderes do G7 se reúnem em Elmau para uma cimeira”.

Além de Kiev, as atenções estão viradas para Kharkiv, no leste, numa cidade a menos de 200 quilómetros de Kiev, Cherkasy, e em Sumy, também no leste. No dia anterior, a Rússia conseguiu ocupar na íntegra a cidade de Severodonetsk, no leste do país.

No sábado, Zelensky disse que as tropas russas foram “forçadas a organizar uma chuva de mísseis” em “cidades de todo o país”, devido ao arrastar do conflito.