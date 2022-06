Um motociclista de 38 anos morreu na madrugada de domingo após uma colisão com um ligeiro de passageiros em Penafiel, revelou à Lusa fonte dos bombeiros locais.

O acidente ocorreu cerca das 02h00, num cruzamento, na rua Tenente Valadim, naquela cidade do distrito do Porto, acabando o motociclista por ser projetado após a colisão com o carro que surgiu da Estrada Nacional 106, acrescentou a fonte.

A vítima foi transportada para o Hospital Padre Américo, naquela cidade, “onde acabou por morrer”, revelou.

Da colisão “não resultaram ferimentos no ocupante do carro”.