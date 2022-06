O primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabiam, foi este domingo reeleito, com a maioria dos votos, líder da Assembleia do Povo Unido — Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB).

Nuno Gomes Nabiam obteve 993 votos dos 1002 delegados que votaram.

Além do primeiro-ministro guineense, disputavam a liderança do partido Agostinho Sanha, que conseguiu 49 votos, e Mamadjam Mamadú Darame, que acabou por desistir da sua candidatura.

O congresso da APU-PDGB, o segundo desde a criação do partido, que decorreu sábado e este domingo, foi dedicado ao fortalecimento da coesão interna daquela formação política, à eleição do novo presidente do partido e à definição das estratégias para as legislativas, marcadas para 18 de dezembro.

“Acabamos um exercício democrático muito importante para o partido e para a Guiné-Bissau”, afirmou Nuno Gomes Nabiam, num breve discurso após o anúncio dos resultados.

O primeiro-ministro prometeu servir o partido e os seus militantes e apoiantes.

“Hoje o nosso partido está preparado para ir a eleições”, afirmou, pedindo aos militantes que trabalhem para que a APU-PDGB chegue a todos os cantos da Guiné-Bissau.

“Não é fácil, mas com a determinação da nossa juventude, mulheres e homens, tenho a certeza que estas eleições vão correr bem”, disse.

A Guiné-Bissau realiza eleições legislativas a 18 de dezembro.