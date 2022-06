Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As reuniões do G7 juntam os líderes políticos das sete maiores economias do mundo — Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido — e a presidente da Comissão Europeia na mesma sala, neste caso, no Castelo Elmau, nos Alpes bavarianos. Tudo economias que estão, portanto, alinhadas nas condenação da invasão à Rússia. E Putin foi, de facto, tema de conversa ainda antes de os jornalistas saírem da sala, mas não pela sua estratégia militar na Ucrânia e sim pela conhecida fotografia do Presidente russo em cima de um cavalo, com o peito à mostra.

Durante o almoço, no primeiro dia da cimeira de três dias, o mote foi dado pelo primeiro-ministro britânico, que perante o sol que aquecia o exterior, atirou: “Casacos vestidos? Sem casaco? Tiramos os nossos casacos?” Foi Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá, quem respondeu, sugerindo que esperassem pela fotografia oficial antes de despirem os casacos. Mas Johnson não se deixou ficar: “Temos de mostrar que somos mais duros do que o Putin”. O diálogo é contado pelo TheTelegraph, que divulgou um vídeo do momento, e a AFP.

Trudeau também não o deixou sem resposta: “Vamos exibir-nos a montar a cavalo sem camisa”, disse, referindo-se à conhecida fotografia de Putin em cima de um cavalo, com o peito à mostra, em 2009.

Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, juntou-se à brincadeira, embora de forma mais discreta: “Andar a cavalo é o melhor”. Mas Boris Johnson ainda atirou: “Temos de lhe mostrar os nossos peitorais”.

Os líderes acabariam por pousar para as fotografias, com os casacos, antes de os jornalistas terem de sair da sala.

Este domingo foi o primeiro dia de três da cimeira do G7 que terá a guerra na Ucrânia como um dos temas-chave, assim como a segurança alimentar, a crise energética . Uma das primeiras medidas decididas na cimeira passa pela proibição das importações de ouro russo, segundo confirmou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.