A Guardia Civil espanhola não brinca em serviço, pelo que recorre a helicópteros para controlar o trânsito. Não só isto lhe permite chegar mais rapidamente ao local dos acidentes, solicitando a ajuda mais adaptada à situação, como facilita a perseguição e a identificação de infractores. Além disso, os helicópteros Pegasus estão equipados com um radar que determina a velocidade de qualquer veículo que circule na auto-estrada, sem que este se aperceba do que o espera.

Um dos mais recentes “clientes” do Pegasus foi um condutor irlandês, que foi apanhado em vários troços da via rápida acima do limite de velocidade. Mas num deles o irlandês esmerou-se e atingiu 285 km/h, longe ainda do limite máximo do helicóptero que, ao que parece, passa multas até aos 360 km/h.

O condutor vai agora ser presente a tribunal, onde o juiz lhe atribuirá uma penalidade monetária, além de uma pena de prisão, que pode atingir um máximo de seis meses. Face à velocidade elevada a que foi apanhado, não é impossível que o juiz se sinta tentado a punir ao mesmo nível.

A zona da auto-estrada onde o irlandês foi apanhado em excesso de velocidade num Porsche 911, com matrícula inglesa, está referenciada pelas autoridades como particularmente perigosa, tendo registado, só este ano, 28 acidentes, de que resultaram dois mortos e 11 feridos graves.