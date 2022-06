Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sergey Vladimirovich Cherkasov, agente do serviço de inteligência russo GRU, utilizava o nome Viktor Muller Ferreira, era o “favorito do professor” e foi identificado ao tentar ganhar acesso ao Tribunal Penal Internacional (TPI) como um estagiário.

Anteriormente a sua aplicação ao estágio no TPI, o homem de 36 anos passou anos a construir sua identidade falsa. Um documento divulgado pelo serviço de inteligência neerlandês, que acredita-se ter sido escrito pelo próprio Cherkasov, descrevia toda biografia fictícia de Viktor Muller Ferreira, um homem nascido em 1989 no Rio de Janeiro, com detalhes como a relação próxima com uma tia e uma paixão platónica por uma professora de geografia.

Em 2014, o agente iniciou seus estudos na área das ciências políticas no Trinity College em Dublin, Irlanda. Ao se formar em 2018, foi aos Estados Unidos para um mestrado na conceituada Johns Hopkins’ School of Advanced International Studies (SAIS).

Durante seu período na SAIS, Cherkasov era popular entre seus colegas e professores. “Ele era o favorito do professor”, afirmou um dos seus antigos colegas em declarações a CNN, “Eu nunca suspeitei (de ser um espião)”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O seu sotaque, no entanto, causou alguma dúvida em seus colegas, com um deles a perguntar diretamente ao “Muller” se era russo e sendo desconversado logo em seguida, “olhando para atrás, aquilo era um ‘sinal de alerta'”.

O seu excelente desempenho académico e o bom trânsito entre os professores, rendeu ao “brasileiro” uma carta de recomendação de um de seus professores, que lecionava aulas sobre genocídio, para um estágio no Tribunal de Haia.

Na sua chegada aos Países Baixos, onde iria dar início ao estágio, Cherkasov teve sua entrada negada pelas autoridades holandesas por ser considerado uma ameaça “potencialmente alta”, sendo deportado para o Brasil.

Não é clara a maneira como os agentes do país europeu descobriram a verdadeira identidade do agente russo, contudo antigos oficiais dos serviços de inteligência norte-americanos relataram a CNN que não é incomum o acompanhamento a distância de alguns espiões identificados para identificar-se uma rede maior. Sendo assim, acredita-se que os EUA forneceu informações sobre “Muller” para o serviço de inteligência holândes antes de sua chegada no país.

Sobre os objetivos do agente ao infiltrar-se no tribunal, as autoridades holandesas consideram que seria o acesso a documentos referentes as investigações de possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia em 2008, na Geórgia, e em 2022, na Ucrânia.

“Se esta pessoa obtivesse a oportunidade de realmente trabalhar no TPI, ele poderia ter coletado informações, poderia manchar evidências e poderia ter acesso a sistemas digitais”, explica o serviço de inteligência neerlandês, “Por esses motivos, acesso secreto as informações do TPI seriam altamente valiosas para os serviços de inteligência russo”.

O Tribunal Penal Internacional afirmou estar “muito grato aos Países Baixos por essa importante operação e de maneira mais geral expor ameaças a segurança”.

No Brasil, o agente continuou a viver como Viktor Muller Ferreira por um tempo, até ser detido pela polícia brasileira pela utilização de documentos falsos, e permanece, atualmente, sob custódia a espera de julgamento.