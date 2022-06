O chanceler alemão, Olaf Scholz, assegurou esta segunda-feira ao Presidente ucraniano que o G7 “continuará a aumentar a pressão” sobre Vladimir Putin até que termine a guerra que o líder russo iniciou na Ucrânia.

“Como G7, mantemo-nos unidos com a Ucrânia e continuaremos a apoiá-la. Para tal, todos temos de tomar decisões difíceis, mas necessárias”, escreveu Scholz na rede social Twitter.

As @G7 we stand united on Ukraine's side and will continue our support. For this, we all have to take tough but necessary decisions. Thank you, @ZelenskyyUa, for your participation today. We will continue to increase pressure on Putin. This war has to come to an end. #G7GER pic.twitter.com/avuvN5auPB

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 27, 2022