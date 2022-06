Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Comissão da Câmara dos Representantes, que tem a seu cargo a investigação do ataque ao Capitólio, a 6 de janeiro do ano passado, anunciou que quer fazer uma audiência surpresa, marcada já para esta terça-feira.

De acordo com o anúncio feito por este comité, a audiência surpresa pretende “apresentar provas obtidas recentemente e receber declarações de testemunhas”. Não foram, no entanto, revelados dados concretos sobre que provas ou testemunhas são estas. A audiência está marcada para as 13hoo locais, quando forem 18hoo em Portugal Continental.

O anúncio acontece poucos dias depois de uma audiência – a quinta- focada na forma como o ex-Presidente Donald Trump terá pressionado o Departamento de Justiça para inverter a sua derrota nas eleições de 2020.

Estavam previstas sete audiências para analisar o ataque ao Capitólio, que deveriam decorrer ao longo do mês de junho. No entanto, dada a aproximação do final do mês, as audiências deverão acontecer também em julho.

A 6 de janeiro de 2021, poucos dias antes da tomada de posse de Joe Biden, as milhares de pessoas que assistiam a um comício de Donald Trump, em Washington, invadiram o Capitólio, obrigando vários membros do Congresso a refugiarem-se para escapar à fúria da multidão.

O ataque desse dia fez cinco mortos, resultante da invasão de mais de duas mil pessoas ao Capitólio.