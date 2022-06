Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

São as primeiras jornadas parlamentares em que os deputados do PCP (os atuais, mas também alguns dos que perderam o assento nas eleições de janeiro) se reúnem desde que aconteceu a crise política, e com ela a maioria absoluta do PS — e o encolhimento da bancada comunista. Entretanto, passaram-se oito meses, começou a guerra, disparou a inflação e o PCP escolheu umas jornadas que se vão focar nos “muitos e muito abrangentes” problemas nacionais para apontar as culpas ao Governo e garantir: afinal, apesar da maioria absoluta do PS e da bancada emagrecida, agora vê-se que o PCP é que está do lado certo da história desta crise.

Foi com esta mensagem que Jerónimo de Sousa abriu, esta segunda-feira, as jornadas parlamentares do PCP em Palmela – serão dois dias de ações com deputados e ex-deputados (António Filipe e Duarte Alves estiveram presentes na abertura e participarão em vários momentos) focadas no distrito de Setúbal, mas a falar para o país. A primeira mensagem, em jeito de balanço do arranque da maioria absoluta? “Hoje todos podem ver quanta razão tinha o PCP”.

