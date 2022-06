O município de Gouveia vai investir mais de 340 mil euros na requalificação do edifício do Teatro Cine para melhorar as condições funcionais do equipamento cultural ao nível da segurança e do conforto.

Devido à realização das obras, o Teatro Cine de Gouveia suspendeu a programação cultural na sexta-feira.

A autarquia de Gouveia, no distrito da Guarda, referiu em comunicado enviado à agência Lusa que “vai investir mais de 340 mil euros na requalificação do Teatro Cine de Gouveia, uma empreitada que decorrerá, previsivelmente, durante o período de um ano”.

“A intervenção a realizar determina a suspensão da programação regular do Teatro Cine de Gouveia, pelo que as sessões de cinema e as atividades culturais, normalmente realizadas no Teatro Cine de Gouveia, manter-se-ão suspensas durante o período das obras”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo a nota, a intervenção no Teatro Cine de Gouveia “visa melhorar as condições funcionais do equipamento cultural, nomeadamente ao nível da segurança e do conforto”.

“Durante o próximo trimestre, a autarquia de Gouveia vai desenvolver um conjunto de atividades culturais, no âmbito da programação cultural em rede das Beiras e Serra da Estrela, Festival Cultural da Serra da Estrela, da Alto Mondego Rede Cultural e da Rede Interior, privilegiando-se a utilização de espaços naturais, ao ar livre”.

O Teatro Cine de Gouveia “é um dos principais equipamentos culturais da região, apresentando uma programação cultural eclética e dinâmica, tendo acolhido diversos espetáculos de artistas nacionais e internacionais e coproduções”, lembrou o município presidido por Luís Tadeu.

O equipamento cultural foi inaugurado em 1942 e sofreu as suas últimas obras de requalificação em 1998.

O Teatro Cine da cidade de Gouveia, na Serra da Estrela, foi inaugurado a 13 de novembro de 1942 com um espetáculo de teatro pela então “Companhia Amélia Rey Colaço Robles Monteiro”.