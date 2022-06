Portugal conquistou esta segunda-feira a primeira medalha nos Jogos do Mediterrâneo Oran2022 no torneio por equipas de ténis de mesa feminino, um bronze conseguido por Jieni Shao, Inês Matos e Matilde Pinto, ao vencer por 3-1 a Sérvia.

A olímpica Jieni Shao, 52.ª do ranking, começou por bater Sabina Surjan, 125.ª, por 3-1, antes de Matilde Pinto, que é 346.ª aos 16 anos, perder pelo mesmo resultado com Izabela Lupulesku, 110.ª.

Em pares, Shao e Inês Matos, de 17 anos, levaram a melhor sobre Tijana Jokic, 310.ª, e Surjan, por 3-0, antes da mais experiente das lusas fechar o pódio ao bater Lupulesku por 3-1.

Esta é a primeira medalha portuguesa em Oran2022, que arrancou oficialmente no sábado, e a segunda no ténis de mesa desta competição, depois do bronze em Tarragona2018 pela equipa masculina, que hoje disputa a final com a Eslovénia, tendo garantido outro pódio.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran2022 arrancaram no sábado e decorrem até 6 de julho, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.

Entre o contingente luso estão vários atletas olímpicos, como Evelise Veiga, Cátia Azevedo, Vera Barbosa, Tsanko Arnaudov, Tiago Pereira, Lorene Bazolo e Liliana Cá, a ginasta Filipa Martins, os atiradores Joana Castelão, Sara Antunes, João Costa e João Paulo Azevedo, os nadadores Ana Catarina Monteiro, Francisco Santos, Ana Rodrigues, Gabriel Lopes, Alexis Santos e Tamila Holub ou também os mesatenistas Jieni Shao e João Monteiro.