O Presidente da Rússia deverá efetuar uma visita de trabalho ao Tajiquistão na terça-feira, na sua primeira deslocação ao estrangeiro desde que ordenou a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro, anunciou na segunda-feira o seu porta-voz.

“O Presidente [Vladimir] Putin deverá fazer amanhã [terça-feira] uma visita de trabalho ao Tajiquistão”, disse Dmitri Peskov em Moscovo, citado pela agência noticiosa francesa AFP.

A deslocação de Putin à antiga república soviética da Ásia Central e um país aliado de Moscovo antecede a sua viagem prevista para quarta-feira, ao Turquemenistão, para participar numa cimeira dos países do Mar Cáspio.

Os líderes dos cinco países limítrofes do Cáspio (Azerbaijão, Cazaquistão, Irão, Rússia e Turquemenistão) abordarão vários aspetos da cooperação regional.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na véspera da cimeira, os chefes da diplomacia dos cinco países vão reunir-se para discutir a modalidade de cooperação adicional no Cáspio.

O grupo assinou na anterior cimeira, em 2018, uma convenção sobre o estatuto jurídico do Mar Cáspio, que rege a atividade das partes naquele mar, bem como as questões relacionadas com a delimitação das águas territoriais e os fundos marinhos, a navegação, a preservação ambiental e a segurança.

Neste último aspeto, a convenção estabelece que os países que não têm fronteira com o Mar Cáspio não podem ter presença militar nas suas águas.