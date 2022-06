O secretário de Estado Adjunto e da Saúde apontou esta segunda-feira a saúde mental e os comportamentos aditivos como “áreas importantes” na prevenção da delinquência juvenil, sublinhando que foram problemas agravados pela pandemia de Covid-19.

Durante os dois anos de pandemia as relações sociais diminuíram muito. O impacto, muitas vezes, destes confinamentos não são feitos de imediato, mas são impactos indeferidos à distância. É muito importante que a saúde, em conjunto com as diferentes áreas, monitorize aquilo que é o impacto da saúde mental nos jovens”, disse António Lacerda Sales.