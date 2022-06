A polícia de Hong Kong confirmou esta terça-feira que o Presidente da China, Xi Jinping, vai visitar a cidade esta semana, para celebrar o 25º aniversário do retorno da ex-colónia britânica à soberania chinesa.

Xi vai participar em vários eventos oficiais, incluindo a tomada de posse do próximo líder de Hong Kong, na sexta-feira, disse o comissário assistente da polícia Lui Kam-ho, em conferência de imprensa.

Trata-se da primeira deslocação de Xi para fora da China continental, desde o início da pandemia do novo coronavírus, há cerca de dois anos e meio. Isto ocorre numa altura em que Hong Kong enfrenta um novo pico de infeções.

O Reino Unido devolveu Hong Kong à China a 1 de julho de 1997. O aniversário é altamente simbólico para Xi, que quer ser visto como o impulsionador do “rejuvenescimento nacional”, quando se prepara para iniciar um terceiro mandato de cinco anos, no Congresso do Partido Comunista, que se realiza no outono.

Parte desse rejuvenescimento consiste em apagar o legado do colonialismo e o que o Partido considera tratados desiguais que concederam concessões territoriais ao Reino Unido e outras nações estrangeiras, durante os anos finais da dinastia Qing, que terminou em 1911.

Medidas de segurança vão ser implementadas, para proteger Xi, incluindo zonas de segurança e o encerramento de estradas nas proximidades do local da cerimónia, disse a polícia. Na zona já foram erguidas barreiras.

“Não toleraremos qualquer ação que possa interferir e prejudicar a operação de segurança”, advertiu Lui.