A Deco Proteste revelou esta terça-feira que recebeu mais de 144 mil reclamações nos primeiros seis meses deste ano e no topo estão as empresas de telecomunicações.

MEO, NOS e Vodafone ocupam o pódio das queixas dos consumidores nacionais nos três canais da Deco Proteste (telefone, email e Plataforma Reclamar). As reclamações centram-se na dificuldades na mudança de prestador de serviços e em problemas com a internet, explica a organização em comunicado. A MEO está em primeiro lugar com o maior número de queixas, 4.193, segue-se a NOS com 3.450 e depois a Vodafone com 1792.

A organização de defesa do consumidor, recebeu ao todo 144.452 queixas por parte dos consumidores portugueses no primeiro semestre de 2022 e os setores das Comunicações Eletrónicas, Bens de Consumo e Serviços Financeiros estão no topo do ranking destas reclamações.

Na lista dos 10 nomes com maior número de reclamações encontram-se ainda os CTT (com 1014 queixas) em quarto lugar, seguidos pela Tap-Air Portugal (828), a Medicare (749) e a EDP Comercial (624). Quanto aos Bens de Consumo, Worten, FNAC e GTech são os nomes mais visados com queixas focadas na falta ou atraso na entrega de bens, segundo a organização.

Já os Serviços Financeiros estão fora do top dez das reclamações dos consumidores, mas segundo a Deco Proteste, a Caixa Geral de Depósitos, o Santander e o Novo Banco são os nomes em destaque nesta área. São as comissões bancárias, a transparência dos produtos financeiros e os contratos bancários que motivam as reclamações dos consumidores.

Os portugueses preferem fazer as suas queixas através do telefone e, do total referido acima, 100 926 foram feitas por este método, contudo a organização apela antes ao uso da Plataforma Reclamar, argumentando que é o meio mais eficaz para a resolução destas reclamações. Neste primeiro semestre, a plataforma intermediou mais de 3.135 casos.

No final do ano passado no pódio das empresas com mais reclamações dos consumidores estavam as empresas TAP, Medicare e CTT.