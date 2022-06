O Tribunal de Faro decretou a prisão preventiva para um homem detido no passado sábado por suspeita de ter ateado, por duas vezes, fogo a mato seco, no concelho de Tavira, anunciou esta terça-feira a Procuradoria de Faro.

De acordo com a página oficial na Internet da Procuradoria de Faro, no sábado o homem, com 42 anos, “munido com um isqueiro, ateou fogo por duas vezes a mato seco junto à berma da Estrada Nacional 125, em Tavira, provocando um incêndio”.

“Quando o suspeito se preparava para lançar fogo pela terceira vez ao mato seco existente na berma da estrada, foi intercetado pela Guarda Nacional Republicana, que o deteve”, lê-se no texto.

O homem, indiciado por um crime de incêndio, foi ouvido na segunda-feira em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Faro, tendo-lhe sido aplicada a prisão preventiva, medida de coação requerida pelo Ministério Público e a mais gravosa.