O Tribunal do Peso da Régua decretou a prisão preventiva a um homem de 43 anos pelo crime de tráfico de droga e a apreensão de 572 doses de heroína e cocaína, anunciou esta terça-feira a GNR.

A detenção foi feita por militares do M (NIC) do Peso da Régua na quinta-feira e resultou de uma investigação que decorria há três meses.

A Guarda realizou diligências policiais que culminaram com o cumprimento de dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo, e que resultaram na apreensão de 474 doses de heroína, 98,5 doses de cocaína e um telemóvel.

O detido foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial do Peso da Régua, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A operação contou com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI), do Destacamento de Trânsito (DT) de Penafiel do Comando Territorial do Porto, da Secção de Informações e Investigação Criminal e do Posto Territorial de Peso da Régua do Comando Territorial de Vila Real.