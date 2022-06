As comissões políticas do PSD da Amadora e de Sintra exigiram esta terça-feira um plano de recuperação das urgências do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), numa altura em que faltam 136 enfermeiros nesta unidade de saúde.

Os sociais-democratas exigem ainda a “autorização imediata da tutela para a contratação de profissionais” e a “criação de uma estratégia de longo prazo para o Hospital Amadora-Sintra, que inclua as condições humanas, técnicas e financeiras para que as mais de meio milhão de pessoas possam ter uma previsão de estabilidade e segurança”, pode ler-se num comunicado conjunto das duas concelhias.

As críticas das concelhias do PSD da Amadora e de Sintra surgem na sequência de dados divulgados há uma semana pela Ordem dos Enfermeiros que, após uma visita ao hospital, constatou a necessidade de contratar, pelo menos, mais 136 enfermeiros.

De acordo com os dados disponíveis, esta Urgência, que tem em média mais de 400 episódios por dia, deveria ter 293 enfermeiros, mas o serviço é composto apenas por 157 enfermeiros, dos quais apenas 124 estão em funções”, apontam os sociais-democratas.

Outra das conclusões saídas da visita, e destacada no comunicado das concelhias do PSD da Amadora e de Sintra, é de que o número de doentes internados “excede em mais do dobro a capacidade oficial instalada”, que é de 29 camas e que o Serviço de Urgência Geral “não tem diretor de serviço”.

“Este contexto de caos instalado é absolutamente criminoso e lesivo da saúde de mais de meio milhão de habitantes. A falta de contração de profissionais qualificados, a ausência de uma gestão assertiva e a desresponsabilização política leva a que se esteja a jogar com a saúde destas populações”, criticam os sociais-democratas.

A visita da Ordem dos Enfermeiros ao Hospital Amadora-Sintra realizou-se após uma visita às Urgências do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, na qual também se constatou que estão em falta 125 enfermeiros.

Em ambos os hospitais já foram entregues dezenas de escusas de responsabilidade.

O Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca serve atualmente cerca de 550 mil utentes dos concelhos da Amadora e de Sintra, no distrito de Lisboa.