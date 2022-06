O PSD/Oeste vai levar uma moção ao congresso nacional sobre a urgência de medidas que valorizem a carreira dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde e da construção de um novo hospital para a região, foi esta segunda-feira anunciado.

Na moção estratégica, apresentada em conferência de imprensa, a distrital Oeste do PSD propõe “a adoção de medidas que vão ao encontro da valorização e motivação dos diversos profissionais de saúde” para resolver o problema da falta de médicos.

As medidas deverão passar pela revisão de “aspetos relacionados com a progressão das carreiras e carreira salarial” dos profissionais de saúde, não só para que os que já integram o Serviço Nacional de Saúde (SNS) não abandonem o setor público e passem para o privado, como também para que haja mais médicos colocados nos futuros concursos.

Além da falta de médicos nos centros de saúde da região, os utentes “não conseguem marcação de consulta”, levando o Governo PS a “poupar milhares de euros em exames complementares de diagnóstico e comparticipação de medicamentos” e, quando os conseguem, “se deparam com longas listas de espera” para os efetuar no setor público.

Por falta de resposta nos centros de saúde, “em caso de necessidade e desespero”, “entopem” as urgências hospitalares com “falsas urgências”, “saturando” os hospitais.

“É um problema que o PS não só não consegue resolver, como também não se mostra aberto ao diálogo”, não podendo nesta legislatura “justificar a sua inércia com os partidos à esquerda, nem com o PSD, que apresenta soluções e tem mostrado abertura para estabelecer ‘pactos de regime’ na área da saúde”, refere a moção.

Para os sociais-democratas, é também “urgente iniciar a construção do novo hospital do Oeste, em local central à região e de acesso direto à autoestrada A8”.

O Centro Hospitais do Oeste, do qual fazem parte as unidades de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, tem “falta de condições” nas atuais instalações, “dificuldade na gestão das três unidades” e “duas urgências que implicam a transferência inter-hospitalar de doentes”, é dito na moção.

O PSD/Oeste critica o Governo por não ter inscrito verbas para iniciar os estudos e os projetos de construção da infraestrutura, “empurrando o problema com a barriga” e pedindo aos municípios o estudo para a localização e dimensionamento da nova unidade.

O congresso do PSD, que consagrará Luís Montenegro como novo presidente do maior partido da oposição, realiza-se entre sexta-feira e domingo, no Porto.

O PSD/Oeste integra as concelhias de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, no distrito de Lisboa.