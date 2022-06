Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ator Will Smith ganhou, na madrugada desta segunda para terça-feira, o prémio de Melhor Ator nos BET Awards, exatamente três meses depois da entrega dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, conhecidos como Óscares da Academia — a cerimónia de março deste ano ficou marcada pela bofetada de Will Smith ao humorista Chris Rock.

De acordo com a CBS News, contudo, o ator não marcou presença na entrega dos BET Awards, tendo-se mantido fora dos holofotes desde a agressão que marcou a 94ª edição dos Óscares. Os prémios da madrugada desta terça-feira, cuja primeira cerimónia teve início em 2001, pretendem homenagear os atores afro-americanos nas áreas do cinema, televisão, desporto e entretenimento. Will Smith foi galardoado como Melhor Ator pelo seu papel no filme “King Richard”.

Will Smith disputou o prémio com dois atores do remake de “Fresh Prince of Bel Air” — a série que catapultou Smith para a lista de atores de classe A de Hollywood — agora apresentado apenas sob o título “Bel Air”. Além de Jabari Banks, que representa o mesmo papel que Smith desempenhou no passado, e Adrian Holmes, Will Smith teve ainda como concorrentes para o prémio de Melhor Ator Anthony Anderson, pelo seu papel em “Black-ish”, Damson Idris por “Snowfall”, Denzel Washington pela adaptação cinematográfica de Shakespeare, “The Tragedy of Macbeth” e Sterling K. Brown por “This is Us”.

Na corrida para o prémio esteve também o ator Forest Whitaker, nomeado pela participação, não só em “Respect”, como em “Godfather of Harlem”. Na série de época, Forest Whitaker representa Bumpy Johnson, o gangster que viveu, de facto, no bairro nova-iorquino de Harlem na década de 1960.

No dia 8 de abril, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood baniu Will Smith de participar em qualquer evento da instituição durante os próximos 10 anos. Na cerimónia da entrega dos Óscares, que ocorreu na madrugada de dia 28 de março, o ator esbofeteou o humorista Chris Rock, na altura no papel de apresentador da cerimónia, por uma piada que este fez a propósito da sua mulher, Jada Pinkett Smith.

No dia seguinte, o vencedor do Óscar de Melhor Ator pela participação no filme “King Richard” emitiu um pedido de desculpas público, dirigido em especial a Chris Rock, pela sua atitude na cerimónia de entrega de prémios.

No mesmo comunicado, partilhado através da rede social Instagram, Will Smith emitiu um pedido de desculpas direcionado para a Academia assim como “aos produtores do programa, a todos os participantes e a todos os que assistiram em todo o mundo”.